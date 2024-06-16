2024 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Taban Puanları ( Önlisans ) 108550228 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Osmaniye ilinde bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü tercih kod numarası 108550228 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Osmaniye Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Osmaniye ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Çevre Koruma ve Kontrol Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.

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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Taban Puanı: 253,24877

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.559.243

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108550228

ÜNİVERSİTE: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

FAKÜLTE: Çevre Koruma ve Kontrol

ŞEHİR: Osmaniye

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 253,24877

Başarı Sıralaması: 1.559.243

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,96479

Başarı Sıralaması: 1.373.220

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231.19796

Başarı Sıralaması: 1016117

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41