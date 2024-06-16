2024 Osmaniye Korkut Ata Üni. Raylı Sistemler İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 108570498 Ücretsiz

108570498 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Osmaniye ilimizde yer alan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Osmaniye Korkut Ata Üni. Raylı Sistemler İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 108570498 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Osmaniye ilinde bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 108570498 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi   Raylı Sistemler İşletmeciliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Raylı Sistemler İşletmeciliği   Bölümü   Düziçi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Osmaniye ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Raylı Sistemler İşletmeciliği   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 244,38503

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.712.343

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108570498

ÜNİVERSİTE: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

FAKÜLTE: Raylı Sistemler İşletmeciliği

ŞEHİR: Osmaniye

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 244,38503

Başarı Sıralaması: 1.712.343

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,32879

Başarı Sıralaması:  1.659.044

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1611447

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-35

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