2024 Osmaniye Korkut Ata Üni. Raylı Sistemler İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 108570498 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Osmaniye ilinde bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 108570498 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü Düziçi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Osmaniye ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 244,38503
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.712.343
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108570498
ÜNİVERSİTE: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
FAKÜLTE: Raylı Sistemler İşletmeciliği
ŞEHİR: Osmaniye
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 244,38503
Başarı Sıralaması: 1.712.343
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 242,32879
Başarı Sıralaması: 1.659.044
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1611447
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-35