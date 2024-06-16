2024 Osmaniye Korkut Ata Üni. İnternet ve Ağ Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 108570507 Ücretsiz

108570507 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Osmaniye ilimizde yer alan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Osmaniye Korkut Ata Üni. İnternet ve Ağ Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 108570507 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Osmaniye ilinde bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü tercih kod numarası 108570507 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi   İnternet ve Ağ Teknolojileri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İnternet ve Ağ Teknolojileri   Bölümü   Kadirli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Osmaniye ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnternet ve Ağ Teknolojileri   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban Puanı: 243,56093

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.727.006

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108570507

ÜNİVERSİTE: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

FAKÜLTE: İnternet ve Ağ Teknolojileri

ŞEHİR: Osmaniye

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 243,56093

Başarı Sıralaması: 1.727.006

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,19822

Başarı Sıralaması:  1.701.514

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1619257

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-21

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