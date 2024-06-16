2024 Osmaniye Korkut Ata Üni. Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 108570495 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Osmaniye ilinde bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 108570495 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bahçe Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Osmaniye ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+9 kişidir. 2023 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne Doldu-46 kişi yerleşmiştir.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 248,50721
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.640.273
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108570495
ÜNİVERSİTE: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
FAKÜLTE: Bankacılık ve Sigortacılık
ŞEHİR: Osmaniye
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 248,50721
Başarı Sıralaması: 1.640.273
Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+9
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-46
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 249,55261
Başarı Sıralaması: 1.520.869
Kontenjan 2022: 35+1
Yerleşen 2022: Doldu-36
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 194.96435
Başarı Sıralaması: 1526240
Kontenjan 2021: 35+1
Yerleşen 2021: Doldu-36