2024 Ordu Üniversitesi Yerel Yönetimler Taban Puanları ( Önlisans ) 108350451 Ücretsiz

108350451 | Ordu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ordu ilimizde yer alan Ordu Üniversitesi Yerel Yönetimler ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ordu Üniversitesi Yerel Yönetimler Taban Puanları ( Önlisans ) 108350451 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ordu Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ordu ilinde bulunan Ordu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ordu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü tercih kod numarası 108350451 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ordu Üniversitesi Yerel Yönetimler   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ordu Üniversitesi   Yerel Yönetimler   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ordu Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Yerel Yönetimler   Bölümü   Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ordu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yerel Yönetimler   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Yerel Yönetimler Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

Ordu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Puanı: 235,14125

Ordu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.881.080

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108350451

ÜNİVERSİTE: Ordu Üniversitesi

FAKÜLTE: Yerel Yönetimler

ŞEHİR: Ordu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 235,14125

Başarı Sıralaması: 1.881.080

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,61880

Başarı Sıralaması:  1.999.580

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1616969

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-36

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