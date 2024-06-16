2024 Ordu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Taban Puanları ( Önlisans ) 108350681 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ordu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ordu ilinde bulunan Ordu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ordu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü tercih kod numarası 108350681 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ordu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ordu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ordu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ordu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Ordu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban Puanı: 233,12596

Ordu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.918.933

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108350681

ÜNİVERSİTE: Ordu Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

ŞEHİR: Ordu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 233,12596

Başarı Sıralaması: 1.918.933

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,92311

Başarı Sıralaması: 1.769.314

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 176.92312

Başarı Sıralaması: 1621136

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31