2024 Ordu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Taban Puanları ( Önlisans ) 108350681 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ordu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ordu ilinde bulunan Ordu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ordu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü tercih kod numarası 108350681 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ordu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ordu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ordu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ordu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.
Ordu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban Puanı: 233,12596
Ordu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.918.933
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108350681
ÜNİVERSİTE: Ordu Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
ŞEHİR: Ordu
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 233,12596
Başarı Sıralaması: 1.918.933
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 236,92311
Başarı Sıralaması: 1.769.314
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 176.92312
Başarı Sıralaması: 1621136
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Doldu-31