2024 Ordu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Taban Puanları ( Önlisans ) 108350681 Ücretsiz

108350681 | Ordu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ordu ilimizde yer alan Ordu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Ordu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Taban Puanları ( Önlisans ) 108350681 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ordu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ordu ilinde bulunan Ordu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ordu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü tercih kod numarası 108350681 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ordu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ordu Üniversitesi   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ordu Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Tıbbi ve Aromatik Bitkiler   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ordu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Ordu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban Puanı: 233,12596

Ordu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.918.933

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108350681

ÜNİVERSİTE: Ordu Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

ŞEHİR: Ordu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 233,12596

Başarı Sıralaması: 1.918.933

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,92311

Başarı Sıralaması:  1.769.314

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 176.92312

Başarı Sıralaması:  1621136

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Doldu-31

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Beykent Üni.  Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 210300976 %50 İndirimli
2024 İstanbul Beykent Üni.  Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 210300976 %50 İndirimli
2024 Bingöl Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 102050145 Ücretsiz
2024 Bingöl Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 102050145 Ücretsiz
2024 Ufuk Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 205850418 %50 İndirimli
2024 Ufuk Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 205850418 %50 İndirimli
2024 Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 102390126 UÖ-Ücretli
2024 Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 102390126 UÖ-Ücretli
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları