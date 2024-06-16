2024 Ordu Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 108350654 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ordu Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ordu ilinde bulunan Ordu Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ordu Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 108350654 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ordu Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ordu Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ordu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mimari Restorasyon Bölümü Ünye Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ordu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.
Ordu Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 240,92896
Ordu Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.774.184
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108350654
ÜNİVERSİTE: Ordu Üniversitesi
FAKÜLTE: Mimari Restorasyon
ŞEHİR: Ordu
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 240,92896
Başarı Sıralaması: 1.774.184
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 239,60647
Başarı Sıralaması: 1.713.599
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 195.27894
Başarı Sıralaması: 1522135
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62