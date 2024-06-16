2024 Ordu Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 108350654 Ücretsiz

108350654 | Ordu Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ordu ilimizde yer alan Ordu Üniversitesi Mimari Restorasyon ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Ordu Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 108350654 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ordu Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ordu ilinde bulunan Ordu Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ordu Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 108350654 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ordu Üniversitesi Mimari Restorasyon   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ordu Üniversitesi   Mimari Restorasyon   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ordu Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Mimari Restorasyon   Bölümü   Ünye Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ordu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

Ordu Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 240,92896

Ordu Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.774.184

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108350654

ÜNİVERSİTE: Ordu Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimari Restorasyon

ŞEHİR: Ordu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 240,92896

Başarı Sıralaması: 1.774.184

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,60647

Başarı Sıralaması:  1.713.599

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 195.27894

Başarı Sıralaması:  1522135

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Işık Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 202090248 İÖ-Ücretli
2024 Işık Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 202090248 İÖ-Ücretli
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Taban Puanları ( Önlisans ) 102551332 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Taban Puanları ( Önlisans ) 102551332 Ücretsiz
2024 Akdeniz Üniversitesi Tarım Makineleri Taban Puanları ( Önlisans ) 100751203 Ücretsiz
2024 Akdeniz Üniversitesi Tarım Makineleri Taban Puanları ( Önlisans ) 100751203 Ücretsiz
2024 Atatürk Üni. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490740 AÖ-Ücretli
2024 Atatürk Üni. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490740 AÖ-Ücretli
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları