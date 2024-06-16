2024 Ordu Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Taban Puanları ( Önlisans ) 108350645 Ücretsiz

108350645 | Ordu Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ordu ilimizde yer alan Ordu Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ordu Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Taban Puanları ( Önlisans ) 108350645 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ordu Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ordu ilinde bulunan Ordu Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ordu Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü tercih kod numarası 108350645 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ordu Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ordu Üniversitesi   Mimari Dekoratif Sanatlar   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ordu Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Mimari Dekoratif Sanatlar   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ordu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Dekoratif Sanatlar   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Ordu Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Taban Puanı: 239,12173

Ordu Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.807.457

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108350645

ÜNİVERSİTE: Ordu Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimari Dekoratif Sanatlar

ŞEHİR: Ordu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 239,12173

Başarı Sıralaması: 1.807.457

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,19948

Başarı Sıralaması:  1.939.345

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1623174

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-49

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