2024 Ordu Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108350672 Ücretsiz

108350672 | Ordu Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ordu ilimizde yer alan Ordu Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Ordu Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108350672 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ordu Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ordu ilinde bulunan Ordu Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ordu Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 108350672 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ordu Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ordu Üniversitesi   Laboratuvar Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ordu Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Laboratuvar Teknolojisi   Bölümü   Ulubey Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ordu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laboratuvar Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Laboratuvar Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-36 kişi yerleşmiştir.

Ordu Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 278,51827

Ordu Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.165.542

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108350672

ÜNİVERSİTE: Ordu Üniversitesi

FAKÜLTE: Laboratuvar Teknolojisi

ŞEHİR: Ordu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 278,51827

Başarı Sıralaması: 1.165.542

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-36

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,04195

Başarı Sıralaması:  1.082.347

Kontenjan 2022:  35+1

Yerleşen 2022:  Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236.15024

Başarı Sıralaması:  956594

Kontenjan 2021:  35+1

Yerleşen 2021:  Doldu-36

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Topkapı Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 205050417 %50 İndirimli
2024 İstanbul Topkapı Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 205050417 %50 İndirimli
2024 İnönü Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 105390284 Ücretsiz
2024 İnönü Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 105390284 Ücretsiz
2024 Mersin Üniversitesi Bahçe Tarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 107451681 Ücretsiz
2024 Mersin Üniversitesi Bahçe Tarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 107451681 Ücretsiz
2024 Çukurova Üniversitesi Bahçe Tarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 102951107 Ücretsiz
2024 Çukurova Üniversitesi Bahçe Tarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 102951107 Ücretsiz
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları