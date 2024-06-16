2024 Ordu Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108350363 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ordu Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ordu ilinde bulunan Ordu Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ordu Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 108350363 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ordu Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ordu Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ordu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İnşaat Teknolojisi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ordu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-82 kişi yerleşmiştir.
Ordu Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 240,68318
Ordu Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.778.734
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108350363
ÜNİVERSİTE: Ordu Üniversitesi
FAKÜLTE: İnşaat Teknolojisi
ŞEHİR: Ordu
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 240,68318
Başarı Sıralaması: 1.778.734
Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-82
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 244,09554
Başarı Sıralaması: 1.624.450
Kontenjan 2022: 80+2
Yerleşen 2022: Doldu-82
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 196.60294
Başarı Sıralaması: 1503941
Kontenjan 2021: 80+2
Yerleşen 2021: Doldu-82