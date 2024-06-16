2024 Ordu Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 108350584 Ücretsiz

108350584 | Ordu Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ordu ilimizde yer alan Ordu Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ordu Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 108350584 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ordu Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ordu ilinde bulunan Ordu Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ordu Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü tercih kod numarası 108350584 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ordu Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ordu Üniversitesi   Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ordu Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon   Bölümü   İkizce Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ordu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Ordu Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Taban Puanı: 251,04872

Ordu Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.596.635

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108350584

ÜNİVERSİTE: Ordu Üniversitesi

FAKÜLTE: Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

ŞEHİR: Ordu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 251,04872

Başarı Sıralaması: 1.596.635

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,98176

Başarı Sıralaması:  1.588.010

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 206.79453

Başarı Sıralaması:  1349022

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Doldu-52

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