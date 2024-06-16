2024 Ordu Üniversitesi Bilgi Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 108350512 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ordu Üniversitesi Bilgi Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ordu ilinde bulunan Ordu Üniversitesi Bilgi Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ordu Üniversitesi Bilgi Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 108350512 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ordu Üniversitesi Bilgi Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ordu Üniversitesi Bilgi Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ordu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgi Yönetimi Bölümü Akkuş Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ordu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgi Yönetimi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bilgi Yönetimi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.
Ordu Üniversitesi Bilgi Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 234,70530
Ordu Üniversitesi Bilgi Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.889.223
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108350512
ÜNİVERSİTE: Ordu Üniversitesi
FAKÜLTE: Bilgi Yönetimi
ŞEHİR: Ordu
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 234,70530
Başarı Sıralaması: 1.889.223
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 229,50197
Başarı Sıralaması: 1.932.367
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1612957
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-7