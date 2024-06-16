2024 Ordu Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 108390182 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ordu Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ordu ilinde bulunan Ordu Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ordu Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 108390182 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ordu Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ordu Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ordu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Aybastı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ordu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Ordu Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 260,02973

Ordu Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.446.860

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108390182

ÜNİVERSİTE: Ordu Üniversitesi

FAKÜLTE: Aşçılık

ŞEHİR: Ordu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 260,02973

Başarı Sıralaması: 1.446.860

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2022: ---

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---