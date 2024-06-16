2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri Taban Puanları ( Önlisans ) 108250867 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü tercih kod numarası 108250867 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tarım Makineleri Bölümü Samsun Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarım Makineleri Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tarım Makineleri Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü Taban Puanı: 260,71057
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.435.756
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108250867
ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
FAKÜLTE: Tarım Makineleri
ŞEHİR: Samsun
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 260,71057
Başarı Sıralaması: 1.435.756
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 255,77951
Başarı Sıralaması: 1.410.414
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 196.24359
Başarı Sıralaması: 1508940
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Doldu-31