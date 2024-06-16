2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri Taban Puanları ( Önlisans ) 108250867 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü tercih kod numarası 108250867 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tarım Makineleri Bölümü Samsun Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarım Makineleri Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tarım Makineleri Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü Taban Puanı: 260,71057

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.435.756

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108250867

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Tarım Makineleri

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 260,71057

Başarı Sıralaması: 1.435.756

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,77951

Başarı Sıralaması: 1.410.414

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 196.24359

Başarı Sıralaması: 1508940

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31