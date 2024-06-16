2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Taban Puanları ( Önlisans ) 108290281 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü tercih kod numarası 108290281 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Silah Sanayi Teknikerliği Bölümüne Dolmadı-52 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü Taban Puanı: 308,17238

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 788.621

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108290281

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Silah Sanayi Teknikerliği

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 308,17238

Başarı Sıralaması: 788.621

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,35478

Başarı Sıralaması: 703.957

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256.56497

Başarı Sıralaması: 717579

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41