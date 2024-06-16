2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Posta Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 108251008 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Posta Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 108251008 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Posta Hizmetleri Bölümü Alaçam Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Posta Hizmetleri Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Posta Hizmetleri Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 232,99147
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.921.512
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108251008
ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
FAKÜLTE: Posta Hizmetleri
ŞEHİR: Samsun
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 232,99147
Başarı Sıralaması: 1.921.512
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 231,68772
Başarı Sıralaması: 1.882.885
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1608149
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-49