2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Posta Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 108251008 Ücretsiz

108251008 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Posta Hizmetleri ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Posta Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 108251008 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Posta Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 108251008 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Posta Hizmetleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Posta Hizmetleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Posta Hizmetleri   Bölümü   Alaçam Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Posta Hizmetleri   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Posta Hizmetleri Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 232,99147

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.921.512

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108251008

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Posta Hizmetleri

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 232,99147

Başarı Sıralaması: 1.921.512

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,68772

Başarı Sıralaması:  1.882.885

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1608149

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-49

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