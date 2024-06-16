2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 108250691 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 108250691 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Pazarlama Bölümü Terme Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Pazarlama Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 237,59456

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.835.546

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108250691

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Pazarlama

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 237,59456

Başarı Sıralaması: 1.835.546

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,15771

Başarı Sıralaması: 1.828.617

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1620688

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-12