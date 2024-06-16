2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 108251211 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 108251211 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 322,56877
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 641.662
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108251211
ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
FAKÜLTE: Optisyenlik
ŞEHİR: Samsun
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 322,56877
Başarı Sıralaması: 641.662
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 315,57409
Başarı Sıralaması: 645.676
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 266.65803
Başarı Sıralaması: 612294
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62