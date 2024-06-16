2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Odyometri Taban Puanları ( Önlisans ) 108251353 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Odyometri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Odyometri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Odyometri Bölümü tercih kod numarası 108251353 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Odyometri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Odyometri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Odyometri Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Odyometri Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban Puanı: 321,84982

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 648.424

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108251353

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Odyometri

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 321,84982

Başarı Sıralaması: 648.424

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 319,46413

Başarı Sıralaması: 611.027

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268.91411

Başarı Sıralaması: 590721

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62