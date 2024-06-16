2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Medya ve İletişim Taban Puanları ( Önlisans ) 108251229 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Medya ve İletişim bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü tercih kod numarası 108251229 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Medya ve İletişim Bölümü Samsun Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Medya ve İletişim Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Medya ve İletişim Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban Puanı: 265,89479

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.354.035

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108251229

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Medya ve İletişim

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 265,89479

Başarı Sıralaması: 1.354.035

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,34760

Başarı Sıralaması: 1.383.670

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 197.14388

Başarı Sıralaması: 1496266

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52