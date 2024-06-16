2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108250955 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 108250955 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Kimya Teknolojisi Bölümü Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kimya Teknolojisi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 264,54566
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.374.948
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108250955
ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
FAKÜLTE: Kimya Teknolojisi
ŞEHİR: Samsun
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 264,54566
Başarı Sıralaması: 1.374.948
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 263,36734
Başarı Sıralaması: 1.284.914
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 211.41173
Başarı Sıralaması: 1280627
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41