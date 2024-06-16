2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108290404 Ücretsiz

108290404 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108290404 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı Bölümü tercih kod numarası 108290404 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı   Bölümü   Ladik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı   Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı Bölümü Taban Puanı: 222,57218

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.123.219

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108290404

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 222,57218

Başarı Sıralaması: 2.123.219

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2022:  ---

Yerleşen 2022:  ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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