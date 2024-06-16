2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 108250788 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 108250788 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi Bölümü Havza Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 240,50595

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.782.023

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108250788

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Yönetimi

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 240,50595

Başarı Sıralaması: 1.782.023

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,79820

Başarı Sıralaması: 1.591.476

Kontenjan 2022: 45+2

Yerleşen 2022: Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 191.66038

Başarı Sıralaması: 1565811

Kontenjan 2021: 45+2

Yerleşen 2021: Doldu-47