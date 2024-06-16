2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 108250788 Ücretsiz

108250788 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşletme Yönetimi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 108250788 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 108250788 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşletme Yönetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi   İşletme Yönetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi   Bölümü   Havza Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi   Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 240,50595

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.782.023

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108250788

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Yönetimi

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 240,50595

Başarı Sıralaması: 1.782.023

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,79820

Başarı Sıralaması:  1.591.476

Kontenjan 2022:  45+2

Yerleşen 2022:  Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 191.66038

Başarı Sıralaması:  1565811

Kontenjan 2021:  45+2

Yerleşen 2021:  Doldu-47

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Işık Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 202090248 İÖ-Ücretli
2024 Işık Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 202090248 İÖ-Ücretli
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Taban Puanları ( Önlisans ) 102551332 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Taban Puanları ( Önlisans ) 102551332 Ücretsiz
2024 Akdeniz Üniversitesi Tarım Makineleri Taban Puanları ( Önlisans ) 100751203 Ücretsiz
2024 Akdeniz Üniversitesi Tarım Makineleri Taban Puanları ( Önlisans ) 100751203 Ücretsiz
2024 Atatürk Üni. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490740 AÖ-Ücretli
2024 Atatürk Üni. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490740 AÖ-Ücretli
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları