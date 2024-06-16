2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 108270871 İÖ-Ücretli

108270871 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 108270871 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 108270871 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım   Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 340,23314

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 493.404

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108270871

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 340,23314

Başarı Sıralaması: 493.404

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 338,13947

Başarı Sıralaması:  468.55

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022:  Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297.11248

Başarı Sıralaması:  376352

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

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