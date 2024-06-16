2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 108251123 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 108251123 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Grafik Tasarımı Bölümü Samsun Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 310,93198

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 758.683

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108251123

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Grafik Tasarımı

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 310,93198

Başarı Sıralaması: 758.683

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 307,64395

Başarı Sıralaması: 720.832

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251.78883

Başarı Sıralaması: 772711

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72