2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 108250928 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 108250928 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Havza Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Dolmadı-83 kişi yerleşmiştir.

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 315,88471

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 706.895

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108250928

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 315,88471

Başarı Sıralaması: 706.895

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-83

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 315,87034

Başarı Sıralaması: 642.956

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: Doldu-82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 267.25793

Başarı Sıralaması: 606557

Kontenjan 2021: 80+2

Yerleşen 2021: Doldu-82