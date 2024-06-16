2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 108251168 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 108251168 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Alaçam Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümüne Dolmadı-52 kişi yerleşmiştir.

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 264,82818

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.370.431

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108251168

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Deniz ve Liman İşletmeciliği

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 264,82818

Başarı Sıralaması: 1.370.431

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,12883

Başarı Sıralaması: 1.337.310

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 203.2976

Başarı Sıralaması: 1402571

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52