2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arıcılık Taban Puanları ( Önlisans ) 108290397 Ücretsiz

108290397 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arıcılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arıcılık ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arıcılık Taban Puanları ( Önlisans ) 108290397 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arıcılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arıcılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arıcılık Bölümü tercih kod numarası 108290397 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arıcılık   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Arıcılık   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Arıcılık   Bölümü   Ladik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Arıcılık   Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Arıcılık Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arıcılık Bölümü Taban Puanı: 220,63005

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arıcılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.162.075

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108290397

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Arıcılık

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 220,63005

Başarı Sıralaması: 2.162.075

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2022:  ---

Yerleşen 2022:  ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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