2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 108251017 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çarşamba ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 108251017 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Adalet Bölümü Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çarşamba ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 75+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-79 kişi yerleşmiştir.

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 318,90674

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 676.679

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108251017

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: Çarşamba

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 318,90674

Başarı Sıralaması: 676.679

Kontenjan 2022 – 2023 : 75+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-79

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 310,22921

Başarı Sıralaması: 695.42

Kontenjan 2022: 75+2

Yerleşen 2022: Doldu-77

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262.25175

Başarı Sıralaması: 656462

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72