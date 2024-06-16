2024 Ondokuz Mayıs Üni. Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 108290411 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Bölümü tercih kod numarası 108290411 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Bölümü Ladik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Bölümü Taban Puanı: 218,49644

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.204.879

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108290411

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 218,49644

Başarı Sıralaması: 2.204.879

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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