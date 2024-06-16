2024 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 204610443 %25 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 204610443 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 36+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-36 kişi yerleşmiştir.

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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 270,43596

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.284.218

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204610443

ÜNİVERSİTE: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %25 İndirimli

Taban Puan: 270,43596

Başarı Sıralaması: 1.284.218

Kontenjan 2022 – 2023 : 36+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-36

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,40182

Başarı Sıralaması: 1.177.219

Kontenjan 2022: 34+0

Yerleşen 2022: Doldu-34

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---