2024 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108150744 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Niğde ilinde bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 108150744 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İnşaat Teknolojisi Bölümü Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Niğde ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 230,89570
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.961.085
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108150744
ÜNİVERSİTE: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
FAKÜLTE: İnşaat Teknolojisi
ŞEHİR: Niğde
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 230,89570
Başarı Sıralaması: 1.961.085
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 228,91510
Başarı Sıralaması: 1.945.875
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1619582
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-48