2024 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Harita ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 108170403 İÖ-Ücretli

108170403 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Niğde ilimizde yer alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Harita ve Kadastro ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Harita ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 108170403 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Niğde ilinde bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 108170403 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Harita ve Kadastro   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi   Harita ve Kadastro   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Harita ve Kadastro   Bölümü   Bor Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Niğde ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 235,79519

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.868.903

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108170403

ÜNİVERSİTE: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

FAKÜLTE: Harita ve Kadastro

ŞEHİR: Niğde

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 235,79519

Başarı Sıralaması: 1.868.903

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,71566

Başarı Sıralaması:  1.860.079

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1552715

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-18

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