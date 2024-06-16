2024 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Deri Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108190184 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Deri Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Niğde ilinde bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Deri Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Deri Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 108190184 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Deri Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Deri Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Deri Teknolojisi Bölümü Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Niğde ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Deri Teknolojisi Bölümü kontenjanı 15+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Deri Teknolojisi Bölümüne Doldu-17 kişi yerleşmiştir.

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Deri Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 221,11851

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Deri Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.152.289

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108190184

ÜNİVERSİTE: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

FAKÜLTE: Deri Teknolojisi

ŞEHİR: Niğde

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 221,11851

Başarı Sıralaması: 2.152.289

Kontenjan 2022 – 2023 : 15+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-17

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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