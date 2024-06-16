2024 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 108190134 İÖ-Ücretli

108190134 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aşçılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Niğde ilimizde yer alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aşçılık ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 108190134 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Niğde ilinde bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 108190134 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aşçılık   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi   Aşçılık   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Aşçılık   Bölümü   Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Niğde ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 260,67466

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.436.320

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108190134

ÜNİVERSİTE: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

FAKÜLTE: Aşçılık

ŞEHİR: Niğde

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 260,67466

Başarı Sıralaması: 1.436.320

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,22853

Başarı Sıralaması:  1.352.223

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 195.15212

Başarı Sıralaması:  1523740

Kontenjan 2021:  35+1

Yerleşen 2021:  Doldu-36

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstinye Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 208450325 %50 İndirimli
2024 İstinye Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 208450325 %50 İndirimli
2024 Kapadokya Üniversitesi Radyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 203851884 %50 İndirimli
2024 Kapadokya Üniversitesi Radyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 203851884 %50 İndirimli
2024 Kırklareli Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 106750117 Ücretsiz
2024 Kırklareli Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 106750117 Ücretsiz
2024 İstanbul Medipol Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 203152075 %50 İndirimli
2024 İstanbul Medipol Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 203152075 %50 İndirimli
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları