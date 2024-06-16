2024 Niğde Ömer Halisdemir Üni. Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108150992 Ücretsiz

108150992 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Niğde ilimizde yer alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Niğde Ömer Halisdemir Üni. Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108150992 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Niğde ilinde bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 108150992 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi   Raylı Sistemler Makine Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Raylı Sistemler Makine Teknolojisi   Bölümü   Bor Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Niğde ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Raylı Sistemler Makine Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-47 kişi yerleşmiştir.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 257,99692

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.480.015

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108150992

ÜNİVERSİTE: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

FAKÜLTE: Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

ŞEHİR: Niğde

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 257,99692

Başarı Sıralaması: 1.480.015

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-47

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,63865

Başarı Sıralaması:  1.465.194

Kontenjan 2022:  45+2

Yerleşen 2022:  Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198.37084

Başarı Sıralaması:  1478135

Kontenjan 2021:  45+2

Yerleşen 2021:  Doldu-47

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