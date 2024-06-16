2024 Niğde Ömer Halisdemir Üni. Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Taban Puanları ( Önlisans ) 108190125 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Niğde ilinde bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü tercih kod numarası 108190125 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü Bor Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Niğde ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümüne Dolmadı-47 kişi yerleşmiştir.

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü Taban Puanı: 271,43073

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.269.091

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108190125

ÜNİVERSİTE: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

FAKÜLTE: Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik

ŞEHİR: Niğde

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 271,43073

Başarı Sıralaması: 1.269.091

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-47

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,24861

Başarı Sıralaması: 1.150.150

Kontenjan 2022: 45+2

Yerleşen 2022: Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221.86288

Başarı Sıralaması: 1138300

Kontenjan 2021: 45+2

Yerleşen 2021: Doldu-47