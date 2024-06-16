2024 Niğde Ömer Halisdemir Üni. İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 108170827 İÖ-Ücretli

108170827 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Niğde ilimizde yer alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Niğde Ömer Halisdemir Üni. İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 108170827 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Niğde ilinde bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 108170827 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İş Sağlığı ve Güvenliği   Bölümü   Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Niğde ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 246,23290

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.679.678

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108170827

ÜNİVERSİTE: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

FAKÜLTE: İş Sağlığı ve Güvenliği

ŞEHİR: Niğde

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 246,23290

Başarı Sıralaması: 1.679.678

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,51482

Başarı Sıralaması:  1.736.156

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1597676

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-34

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Esenyurt Üni. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 207550963 İÖ-Ücretli
2024 İstanbul Esenyurt Üni. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 207550963 İÖ-Ücretli
2024 Muş Alparslan Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 107850104 Ücretsiz
2024 Muş Alparslan Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 107850104 Ücretsiz
2024 Iğdır Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 105290057 Ücretsiz
2024 Iğdır Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 105290057 Ücretsiz
2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Taban Puanları ( Önlisans ) 102751375 Ücretsiz
2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Taban Puanları ( Önlisans ) 102751375 Ücretsiz
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları