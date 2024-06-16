2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turist Rehberliği Taban Puanları ( Önlisans ) 108090115 Ücretsiz

108090115 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Nevşehir ilimizde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turist Rehberliği ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turist Rehberliği Taban Puanları ( Önlisans ) 108090115 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turist Rehberliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü tercih kod numarası 108090115 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turist Rehberliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   Turist Rehberliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Turist Rehberliği   Bölümü   Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turist Rehberliği   Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Turist Rehberliği Bölümüne Doldu-84 kişi yerleşmiştir.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Puanı: 299,94480

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 883.278

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108090115

ÜNİVERSİTE: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Turist Rehberliği

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 299,94480

Başarı Sıralaması: 883.278

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-84

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278,07080

Başarı Sıralaması:  1.068.234

Kontenjan 2022:  80+2

Yerleşen 2022:  Doldu-82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226.74235

Başarı Sıralaması:  1073030

Kontenjan 2021:  80+2

Yerleşen 2021:  Doldu-82

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Hacettepe Üniversitesi Odyometri Taban Puanları ( Önlisans ) 104850643 Ücretsiz
2024 Hacettepe Üniversitesi Odyometri Taban Puanları ( Önlisans ) 104850643 Ücretsiz
2024 Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 101370254 Ücretsiz
2024 Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 101370254 Ücretsiz
2024 Düzce Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 103350193 Ücretsiz
2024 Düzce Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 103350193 Ücretsiz
2024 Yaşar Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 206050574 %50 İndirimli
2024 Yaşar Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 206050574 %50 İndirimli
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları