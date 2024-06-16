2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108090100 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Organik Tarım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Organik Tarım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Organik Tarım Bölümü tercih kod numarası 108090100 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Organik Tarım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Organik Tarım Bölümü Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Organik Tarım Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Organik Tarım Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban Puanı: 231,27742
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.953.969
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108090100
ÜNİVERSİTE: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
FAKÜLTE: Organik Tarım
ŞEHİR: Nevşehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 231,27742
Başarı Sıralaması: 1.953.969
Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 225,82138
Başarı Sıralaması: 2.018.449
Kontenjan 2022: 25+1
Yerleşen 2022: Doldu-26
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1626641
Kontenjan 2021: 25+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-10