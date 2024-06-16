2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 108090099 Ücretsiz

108090099 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Nevşehir ilimizde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mimari Restorasyon ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 108090099 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 108090099 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mimari Restorasyon   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   Mimari Restorasyon   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Mimari Restorasyon   Bölümü   Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 251,18561

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.594.351

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108090099

ÜNİVERSİTE: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimari Restorasyon

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 251,18561

Başarı Sıralaması: 1.594.351

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,87445

Başarı Sıralaması:  1.552.026

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 194.71163

Başarı Sıralaması:  1529586

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Doldu-52

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