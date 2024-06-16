2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 108090108 Ücretsiz

108090108 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lojistik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Nevşehir ilimizde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lojistik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 108090108 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 108090108 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lojistik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   Lojistik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Lojistik   Bölümü   Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik   Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Dolmadı-47 kişi yerleşmiştir.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 235,81706

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.868.512

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108090108

ÜNİVERSİTE: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Lojistik

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 235,81706

Başarı Sıralaması: 1.868.512

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-47

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,13081

Başarı Sıralaması:  1.964.224

Kontenjan 2022:  45+2

Yerleşen 2022:  Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1588784

Kontenjan 2021:  45+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-17

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 210401291 İÖ-Ücretli
2024 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 210401291 İÖ-Ücretli
2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 103251005 Ücretsiz
2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 103251005 Ücretsiz
2024 Bilecik Şeyh Edebali Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 101950403 Ücretsiz
2024 Bilecik Şeyh Edebali Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 101950403 Ücretsiz
2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 111870062 İÖ-Ücretli
2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 111870062 İÖ-Ücretli
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları