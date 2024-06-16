2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 108050348 Ücretsiz

108050348 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Nevşehir ilimizde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Grafik Tasarımı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 108050348 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 108050348 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Grafik Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   Grafik Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Grafik Tasarımı   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 275,92424

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.202.700

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108050348

ÜNİVERSİTE: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Grafik Tasarımı

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 275,92424

Başarı Sıralaması: 1.202.700

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,36592

Başarı Sıralaması:  1.163.080

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 217.09931

Başarı Sıralaması:  1202053

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Bilgi Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 202590248 İÖ-Ücretli
2024 İstanbul Bilgi Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 202590248 İÖ-Ücretli
2024 Düzce Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103370267 İÖ-Ücretli
2024 Düzce Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103370267 İÖ-Ücretli
2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 107350903 Ücretsiz
2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 107350903 Ücretsiz
2024 Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 206090386 %50 İndirimli
2024 Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 206090386 %50 İndirimli
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları