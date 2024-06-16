2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Taban Puanları ( Önlisans ) 108090101 Ücretsiz

108090101 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Nevşehir ilimizde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Taban Puanları ( Önlisans ) 108090101 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü tercih kod numarası 108090101 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Tıbbi ve Aromatik Bitkiler   Bölümü   Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler   Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban Puanı: 229,63232

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.985.342

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108090101

ÜNİVERSİTE: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 229,63232

Başarı Sıralaması: 1.985.342

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,72781

Başarı Sıralaması:  2.092.713

Kontenjan 2022:  20+1

Yerleşen 2022:  Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1349841

Kontenjan 2021:  20+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-9

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