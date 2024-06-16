2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları ( Önlisans ) 108050506 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü tercih kod numarası 108050506 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü kontenjanı 150+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümüne Doldu-158 kişi yerleşmiştir.

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Puanı: 297,84575

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 908.695

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108050506

ÜNİVERSİTE: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 297,84575

Başarı Sıralaması: 908.695

Kontenjan 2022 – 2023 : 150+4+0+4+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-158

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,47641

Başarı Sıralaması: 1.299.143

Kontenjan 2022: 150+4

Yerleşen 2022: Doldu-154

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 212.56826

Başarı Sıralaması: 1264222

Kontenjan 2021: 150+4

Yerleşen 2021: Doldu-154