2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Sağlık Turizmi İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 108090076 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 108090076 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü Kozaklı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 238,73995

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.814.453

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108090076

ÜNİVERSİTE: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Turizmi İşletmeciliği

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 238,73995

Başarı Sıralaması: 1.814.453

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,64316

Başarı Sıralaması: 1.861.637

Kontenjan 2022: 45+2

Yerleşen 2022: Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1620805

Kontenjan 2021: 45+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-29