2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Kültürel Miras ve Turizm Taban Puanları ( Önlisans ) 108090114 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümü tercih kod numarası 108090114 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Kültürel Miras ve Turizm Bölümü Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kültürel Miras ve Turizm Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kültürel Miras ve Turizm Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümü Taban Puanı: 235,10368

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.881.788

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108090114

ÜNİVERSİTE: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Kültürel Miras ve Turizm

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 235,10368

Başarı Sıralaması: 1.881.788

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,52609

Başarı Sıralaması: 2.049.450

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1621402

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-5