2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Taban Puanları ( Önlisans ) 108050418 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü tercih kod numarası 108050418 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümüne Dolmadı-31 kişi yerleşmiştir.

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü Taban Puanı: 247,55301

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.656.759

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108050418

ÜNİVERSİTE: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 247,55301

Başarı Sıralaması: 1.656.759

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,16673

Başarı Sıralaması: 1.546.533

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1601610

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-28