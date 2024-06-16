2024 Necmettin Erbakan Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 107050103 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Necmettin Erbakan Üniversitesi Tekstil Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 107050103 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Necmettin Erbakan Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tekstil Teknolojisi Bölümü Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tekstil Teknolojisi Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tekstil Teknolojisi Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

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Necmettin Erbakan Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 225,83460

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.058.808

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107050103

ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi

FAKÜLTE: Tekstil Teknolojisi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 225,83460

Başarı Sıralaması: 2.058.808

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,02526

Başarı Sıralaması: 1.897.805

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1577836

Kontenjan 2021: 20+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-4