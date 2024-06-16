2024 Necmettin Erbakan Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 107050078 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Necmettin Erbakan Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 107050078 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Necmettin Erbakan Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Makine Bölümü Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Dolmadı-47 kişi yerleşmiştir.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 241,73173
Necmettin Erbakan Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.759.839
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107050078
ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi
FAKÜLTE: Makine
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 241,73173
Başarı Sıralaması: 1.759.839
Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-47
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 239,17421
Başarı Sıralaması: 1.722.470
Kontenjan 2022: 45+2
Yerleşen 2022: Doldu-47
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1562620
Kontenjan 2021: 45+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-12